Торговый комплекс с офисами и фуд-кортом откроют в Одинцове. Там создадут 2500 рабочих мест

В Одинцове, на 65 километре МКАД, построят торговый комплекс. Открытие запланировано на 2021 год. В новом центре создадут порядка 2,5 тысячи рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Торговый комплекс будет многофункциональным. В центре разместятся магазины строительных материалов и мебели, офисы и фуд-корты. «Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство торгового центра „Синдика“ в городском округе Одинцово. Это повлечет появление 2,5 тысячи рабочих мест в экономике Подмосковья», — рассказала министр жилищной политики региона Инна Федотова. Новые рабочие места и доходы в бюджет. 14 молочных предприятий и 8 ферм откроют в Подмосковье к 2021 году Подробнее Площадь комплекса составит 138 тысяч квадратных метров. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Застройщик — ООО «Синдика-О».