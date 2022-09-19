Новый торговый центр создаст свыше 360 рабочих мест в Солнечногорске | 360°

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Новый торговый центр создаст свыше 360 рабочих мест в Солнечногорске

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Новый торговый комплекс построили на улице Ухова в Солнечногорске. На нем смогут трудоустроиться 360 человек, сообщили в Центре содействия строительству Подмосковья.

Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию от Минжилполитики. Его возведение сопровождал специалист ЦСС. Благодаря проекту работу получат 360 человек.

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Резидентами комплекса станут малоизвестные производители, а также уже зарекомендовавшие себя ретейлеры. В проект инвестировали свыше миллиарда рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. С их помощью можно компенсировать до 50% затрат.

Солнечногорск

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