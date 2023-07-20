Подмосковье 20 июля 2023, 17:13 Торговый дом «Алмаз» будет поставлять технику в Подмосковье на льготных условиях Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Торговый дом «Алмаз» и министерство сельского хозяйства Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве на форуме «Агрополигон-2023». Согласно договору, компания будет поставлять технику в Московскую область на льготных условиях.

«Агропромышленный комплекс региона развивается, и сейчас крайне актуален вопрос импортозамещения техники. Независимость этого сектора постепенно растет. Так, расширяют линейку отечественной техники, начинают активнее использовать российский комплектующие», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, договор позволяет подмосковным хозяйствам приобретать технику «Алмаза» со скидкой в 3%. Отмечается, что на данный момент компания реализует продукцию в 65 регионах России и восьми странах СНГ.

Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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