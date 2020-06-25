Торговые центры, зоопарки и музеи. Какие еще ограничения сняли в Подмосковье с 25 июня

В сфере услуг работу возобновят и организации любой площади. Это салоны красоты, массажные кабинеты, SPA, солярии, бани и сауны.

Торговые центры откроют, но фуд-корты и кинотеатры пока что по-прежнему не могут принимать посетителей. Развлекательные мероприятия тоже остаются под запретом.

Подмосковные поликлиники начнут работать в полном объеме. Офисы МФЦ примут всех жителей для оказания государственных и муниципальных услуг, но по предварительной записи.

В регионе остается запрет на массовые мероприятия. Все средства защиты по-прежнему обязательны.

Спортивные объекты откроют уже 1 июля. Там можно проводить активные мероприятия с главным условием — участников может быть не больше 50 человек. Фитнес-центры тоже заработают, но с загрузкой не выше 25%.

С 15 июля откроются детские лагеря. Здесь обеспечат постоянный мониторинг условий отдыха ребят.

Так, по словам губернатора Андрея Воробьева, уже в июле власти попросят жителей соблюдать лишь одно правило: носить маски в определенных местах.