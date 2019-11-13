Торговые центры заплатят Подмосковью налогов на 7 млрд рублей в 2019 году

Бизнес-объекты свыше 1000 квадратных метров обеспечат поступления в бюджет Московской области более 7,1 миллиарда рублей. В перечне находится 3164 объекта — это на 1050 больше, чем было в прошлом году. Таким образом, в консолидированный бюджет Подмосковья в текущем налоговом периоде поступит на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

Увеличение доходов связано не только с ростом количества объектов, но и с переоценкой кадастровой стоимости объектов. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган рассказал, что перечень объектов для начисления налогов от кадастровой стоимости формируется Минмособлимуществом ежегодно. В конце каждого года министерство утверждает список объектов, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания. В перечень включаются торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты площадью более 1000 м², используемые для обслуживания жителей области.

Владислав Коган подчеркнул, что налоговым кодексом РФ регионам предоставлено право начислять налог от кадастровой стоимости объектов любой площади. Однако, чтобы поддержать малый бизнес области и не допустить увеличения нагрузки на него, правительство Подмосковья установило порог площади, которая будет облагаться налогом от кадастровой стоимости. Таким образом, налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость небольшой площади — до 1000 м², будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц.

С перечнем объектов недвижимости для начисления налога от кадастровой стоимости на 2019 год можно ознакомиться на сайте Минмособлимущества.