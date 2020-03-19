    19 марта 2020, 23:49

    Торговые центры Подмосковья порекомендовли закрыть на время карантина

    Алена Собкалова

    В Подмосковье как и по всей стране ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В связи с этим власти региона порекомендовали собственникам торговых центров закрыть заведения. Изменения в соответствующее постановление внес губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Так, с 18 марта все торговые комплексы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, аутлет-центры в период повышенной готовности рекомендовано закрыть.

    Ранее в регионе был принят ряд других мер по борьбе с распространением коронавируса.

    Во всех многоквартирных домах Подмосковья ежедневно проводится дезинфекция. Каждый день коммунальщики обрабатывают входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования и перила.

    Многократную дезинфекцию ежедневно проводят и в салонах автобусов. А водители общественного транспорта в Подмосковье каждое утро проходят медицинский осмотр.

    Чтобы снизить риск возможного распространения инфекции, приняли и другие меры — в автобусах временно не принимают наличные. Оплатить проезд пока можно только «Стрелкой» или банковской картой.

    Все школы региона ушли на трехнедельные каникулы, а вузы и колледжи будут обучаться дистанционно, программы для студентов уже подготовили.

    Из-за вспышки коронавируса в Подмосковье запретили проводить мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек. Но культурная жизнь региона на этом не заканчивается. Подмосоквные музеи подготовили на время карантина виртуальные туры.

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