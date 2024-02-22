Подмосковье 22 февраля 2024, 18:04 Торговые точки Подмосковья признали лучшими по итогам всероссийской премии «Лучший магазин года» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Итоги всероссийской премии «Лучший магазин года» подвели за 2023 год. Жители страны с помощью голосования определили лучшую торговую точку.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилла Григорьева, в соревновании за премию участвовали торговые сети и магазины со всей страны, а голосовали за победителей более двух миллионов покупателей.

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«Радует, что не первый год в число лучших входят представители Московской области. В 2022 году звание лучшего онлайн-магазина получила кондитерская фабрика „Конфаэль“ из Красногорска, а лучшим сетевым магазином было признано „Рузское молоко“ из Рузы. В 2023 году также 2 магазина региональных производителей получили эту награду», — рассказал Григорьев.

Компания «Рузское молоко» из городского округа Руза стала лучшим сетевым магазином в 2023 году, а лучшим онлайн магазином признали «Сыроварню Олега Сироты» из Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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