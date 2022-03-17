Торговые сети в Одинцове начали борьбу с перекупщиками

Представители торговых сетей просят людей не паниковать на пустом месте. Дефицита продуктов нет и не нужно создавать его искусственно, сметая с полок все, что нужно и не нужно прямо сейчас. В Одинцове не все жители закупают товары впрок — многие берут только необходимое количество продуктов.

Источник фото: телеканал «360»

В магазинах начали борьбу с ажиотажем. Например, в одни руки выдают не более 10 килограммов сахара, не более 10 бутылок растительного масла и трех пачек соли.

«В магазине все есть, это просто люди создают — гребут все подряд. Мы по мере возможностей берем необходимое», — говорит покупательница одного из магазинов в Одинцове.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудникам супермаркетов даны указания своевременно заполнять полки товарами. Стеллажи забиты сверху донизу.

«Ежедневно мониторим ситуацию и контролируем ритейлеров. На полках магазинов и на складах достаточное количество продуктов, поводов для беспокойства нет. Любые информационные вбросы о дефиците товаров — фейк», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Правительство России выделило группу социально значимых товаров — к ним наибольшее внимание со стороны государства. Наценка на такой товар может быть 5-10 процентов. Если наценка больше, то товар снимается с полки и информация передается в ФАС.

Если вы стали свидетелем большого подъема цен на социально значимые товары, вы можете оставить жалобу на официальном сайте Антимонопольной службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе нет предпосылок для дефицита продуктов в магазинах.