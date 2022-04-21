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    21 апреля 2022, 14:24

    Новые магазины Подмосковья создали 2,2 тысячи рабочих мест с начала года

    Анастасия Аброськина

    Магазины, торговые центры и гипермаркеты создали еще 2,2 тысячи рабочих мест в Подмосковье с начала года. Речь идет о строительстве новых объектов.

    Новые магазины Подмосковья создали 2,2 тысячи рабочих мест с начала года | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, с января в регионе ввели свыше 60 тысяч квадратных метров торговых площадей.

    Новые объекты торговли — это существенные инвестиции в развитие региона и новые рабочие места

    Владислав Мурашов.

    Он добавил, что с начала года в Подмосковье ввели более 300 тысяч квадратных метров новых площадей оптовых объектов.

    «Также это дополнительные точки сбыта региональной продукции», — уточнил Мурашов.

    Ранее стало известно, что Подмосковье нашло около 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделять внимание всем, у кого есть запрос на трудоустройство.