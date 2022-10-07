Торговые объекты в Химках приведут к единому облику к 15 октября | 360°

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Торговые объекты в Химках приведут к единому облику к 15 октября

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В ходе еженедельного общегородского совещания под руководством главы города Дмитрия Волошина в Химках обсуждались очень многие вопросы, которые касаются архитектуры торговых объектов. Работа над этим началась еще с прошлого года, когда решением Совета депутатов разработали концепцию торговых ларьков.

Тогда глава Химок Дмитрий Волошин рассказал, что документ уже разработан и нужно привести все объекты к современным эстетическим требованиям. К текущему моменту из 222 размещенных в Химках таких объектов 167 уже поменяли свой архитектурный облик. Ожидается, что все работы по этому вопросу удастся закончить до 15 октября.

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«Необходимо приводить все торговые объекты в городе к единому современному дизайну. Все это важная часть внутреннего архитектурного облика города», — сказал глава города Дмитрий Волошин.

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То оформление, которое так активно внедряется на сегодняшний день, разрабатывается из самых современных материалов. Дизайнеры решили оформить их в едином стиле. Теперь по всем Химкам стоят графитовые павильоны с отделкой из дерева.

Еще одним важным новшеством остается то, что в каждом объекте есть уличная видеокамера, металлическая урна, а также вечерняя и дневная подсветка.

Химки

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