Торговую площадку демонтировали на ж/д станции Жаворонки

Незаконную постройку демонтировали на ж/д станции Жаворонки. По словам владельцев прилавков, они всегда исправно платили налоги, а землю арендовали у местного торгового центра. Правда, как оказалось, территорию им сдавали незаконно.

Источник фото: телеканал «360»

Рынок находится в полосе отвода железной дороги. Участок принадлежит РЖД. Представители компании никаких бумаг с ТЦ не подписывали, а о сносе владельцев предупредили заранее.

Источник фото: телеканал «360»

«Я сама часто езжу на оклейку. При мне все срывают, а когда приезжаем на демонтаж, те же люди говорят, что ничего не получали», — сказала инженер первой категории отдела земельных отношений службы управления имуществом МЖД Анна Богатырева.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге владельцам павильонов пришлось принять факт закрытия. А свои претензии к сдававшему незаконно землю арендодателю обманутым владельцам придется предъявлять уже в суде.