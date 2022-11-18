Подмосковье 18 ноября 2022, 13:12 Торгово-промышленная палата Балашихи помогла 281 предпринимателю за семь лет

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Торгово-промышленная палата в Балашихе отметила красивую дату - свой 25-летний юбилей. Она была основана еще в 1997 году ведущими промышленными предприятиями и предпринимательскими структурами в городском округе. В состав палаты входят сразу 180 соответствующих предприятий и организаций, на них трудоустроены одновременно порядка 50 тысяч сотрудников.

Бессменным президентом палаты все эти годы остается Анатолий Шестаков. Личные поздравления ему выразил глава Балашихи Сергей Юров. Сама организация проводит кропотливую работу по защите малого, среднего и крупного бизнеса, она определяет и помогает решать практически все сопутствующие такой деятельности проблемы, занимается разработкой механизмов, которые помогли бы бизнесу разных уровней активнее развиваться и расширяться.

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"Балашихинская Торгово-промышленная палата – это уникальное явление, фундамент на базе которого создавался и институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Своим долголетием она доказала свою надежность и эффективность", - рассказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

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Сам Анатолий Шестаков в конце мероприятия получил памятную и торжественную награду - знак Мособлдумы «За верность Подмосковью».