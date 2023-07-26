Подмосковье 26 июля 2023, 18:48 Торгово-промышленная палата Балашихи передала гуманитарную помощь бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Предприниматели из Балашихи и жители Котельников передали гуманитарную помощь для роты бойцов СВО. Они собрали строительные инструменты, тепловизоры и продукты питания.

Жители Котельников обратились к руководителю Комитета семей и воинов Отечества в Балашихе Наталье Махониной с просьбой помочь бойцам роты, в которой служат военные из обоих городов.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

«Им на данный момент нужно строить блиндажи, для этого нужны все эти инструменты. Мы обратились в Торгово-промышленную палату нашего города. В короткие сроки они нам все предоставили. Сегодня мы передали все это Валентине, руководителю комитета Котельников. И в пятницу машина поедет к ребятам», — поделилась Наталья Махонина.

Бойцам передали три бензопилы, цепи и масло для них, три тепловизора, топоры, кувалды, лопаты и сухие супы.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Гуманитарную помощь в Балашихе принимают в двух постоянных пунктах сбора на Парковой улице, 7 и на проспекте Ленина, 7/1. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: 8 (925) 591-40-33.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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