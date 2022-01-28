Торгово-офисный самострой снесли в квартале Абрамцево в Балашихе

Самовольную постройку снесли в квартале Абрамцево в Балашихе. Здесь без разрешения возвели торгово-офисный центр. Его признали самостроем и приняли решение снести.

Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко. По его словам, снос коснулся зданий № 72А и 72B.

По поручению губернатора Андрей Воробьева в Московской области проводят большую работу по ликвидации самостроев и незавершенных объектов.

«Правообладателем без разрешительной документации было возведено двухэтажное здание. Совместно с администрацией Балашихи проведена ликвидация», — рассказал Гордиенко.

Он напомнил об опасности самовольных или незавершенных построек. Поскольку они неофициальные, такие здания могут навредить жителям, вплоть до обрушения конструкций.

За четыре года в Балашихе выявили уже 224 незавершенные постройки. Из них 117 оказались самовольными. Уже снесли или достроили 99 объектов. Работа продолжается.