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    28 января 2022, 16:46

    Торгово-офисный самострой снесли в квартале Абрамцево в Балашихе

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Самовольную постройку снесли в квартале Абрамцево в Балашихе. Здесь без разрешения возвели торгово-офисный центр. Его признали самостроем и приняли решение снести.

    Торгово-офисный самострой снесли в квартале Абрамцево в Балашихе | Изображение 1

    Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко. По его словам, снос коснулся зданий № 72А и 72B.

    По поручению губернатора Андрей Воробьева в Московской области проводят большую работу по ликвидации самостроев и незавершенных объектов.

    «Правообладателем без разрешительной документации было возведено двухэтажное здание. Совместно с администрацией Балашихи проведена ликвидация», — рассказал Гордиенко.

    Торгово-офисный самострой снесли в квартале Абрамцево в Балашихе | Изображение 2

    Он напомнил об опасности самовольных или незавершенных построек. Поскольку они неофициальные, такие здания могут навредить жителям, вплоть до обрушения конструкций.

    За четыре года в Балашихе выявили уже 224 незавершенные постройки. Из них 117 оказались самовольными. Уже снесли или достроили 99 объектов. Работа продолжается.