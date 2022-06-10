Торговлю сезонной летней продукцией запустили на 108 рынках Подмосковья

На подмосковных рынках начали торговать летней продукцией. Ассортимент представленных здесь овощей и фруктов значительно шире, чем в магазинах, отметил министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.

Жители уже могут найти на рынках кабачки, огурцы, помидоры, лук, зелень, базилик, кинзу, клубнику, черешню, абрикосы и многое другое. По сравнению с прошлым годом объем сезонной продукции на рынках увеличился на 20%.

«Ежегодно мы расширяем сеть сельскохозяйственных рынков на территории области, чтобы жителям было удобно приобретать свежую фермерскую продукцию рядом с домом. В этом году мы открыли еще 10 рынков и увеличили процент сезонной продукции на прилавках на 20%. Совсем скоро на них проявятся и наши подмосковные овощи, ягоды и фрукты», — сказал Владислав Мурашов.

Адреса продовольственных рынков жители могут найти на карте РГИС.

Ранее стало известно, что подмосковные производители мороженого заняли почти треть рынка России.