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    10 июня 2022, 17:29

    Торговлю сезонной летней продукцией запустили на 108 рынках Подмосковья

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    На подмосковных рынках начали торговать летней продукцией. Ассортимент представленных здесь овощей и фруктов значительно шире, чем в магазинах, отметил министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.

    Торговлю сезонной летней продукцией запустили на 108 рынках Подмосковья

    Жители уже могут найти на рынках кабачки, огурцы, помидоры, лук, зелень, базилик, кинзу, клубнику, черешню, абрикосы и многое другое. По сравнению с прошлым годом объем сезонной продукции на рынках увеличился на 20%.

    Торговлю сезонной летней продукцией запустили на 108 рынках Подмосковья | Изображение 1

    «Ежегодно мы расширяем сеть сельскохозяйственных рынков на территории области, чтобы жителям было удобно приобретать свежую фермерскую продукцию рядом с домом. В этом году мы открыли еще 10 рынков и увеличили процент сезонной продукции на прилавках на 20%. Совсем скоро на них проявятся и наши подмосковные овощи, ягоды и фрукты», — сказал Владислав Мурашов.

    Торговлю сезонной летней продукцией запустили на 108 рынках Подмосковья | Изображение 2

    Адреса продовольственных рынков жители могут найти на карте РГИС.

    Ранее стало известно, что подмосковные производители мороженого заняли почти треть рынка России.