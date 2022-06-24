Торговая сеть в Лотошине получила дополнительные возможности электроснабжения

«Западные электрические сети» выдали дополнительно 25 кВт мощности сетевому магазину в поселке Кировский городского округа Лотошино. Это позволит организации установить новое охладительное оборудование.

Торговая точка пользуется большой популярностью у местных жителей, особенно в летний сезон. Выдача дополнительной энергии стала возможной благодаря программе поддержки малого и среднего бизнеса Подмосковья.

Чтобы подать мощность, рабочие установили комплекс оборудования и прибор учета электроэнергии. По словам главы Минэнергетики области Александра Самарина, мера поддержки позволила сократить сроки оформления технологического присоединения с 218 дней до 78.

Подать заявку на присоединение к сетям можно на портале «Россети Московский регион».