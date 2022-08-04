Торговая сеть «Пятерочка» запустила экспресс-доставку в Подмосковье

Популярная торговая сеть «Пятерочка» запустила новый сервис экспресс-доставки по территории всего Подмосковья. Услуга доступна во всех крупных городах Московской области, а также примерно в 90% деревень, поселков и садоводческих товариществ.

Для того, чтобы заказать продукты с доставкой на дом, сначала нужно установить приложение «Пятерочка Доставка». Заказы можно делать с девяти утра до девяти вечера, собирать их будут в самих магазинах «Пятерочка». Цены абсолютно те же, что и в магазинах сети.

Доставка проходит быстро — в течение 45 минут, продукты доставляются до двери. Стоимость — всего 99 рублей. Оплатить заказ можно удобно и безопасно, прямо в мобильном приложении.

Во время сбора заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности, самые свежие фрукты и овощи. Максимальный вес, который можно заказать доставкой, составляет 30 килограммов. Проверить возможность доставки на свой адрес можно прямо в мобильном приложении.