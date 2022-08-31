Торговая сеть «Пятерочка» расширила программу лояльности

Торговая сеть «Пятерочка», которая входит в X5 Group, не только восстановила программу лояльности, но еще и расширила ее. С недавнего времени «Выручай-карты» гостей магазинов стали частью программы «Х5 Клуб». Это значит, что покупатели могут накапливать и тратить свои баллы не только в магазинах «Пятерочки», но и в «Перекрестках» по всей стране.

Все, у кого ранее была «Выручай-карта», автоматически стали членами «Х5 Клуба». Теперь за покупку в любом из двух магазинов начисляется 0,5% кешбэка от суммы чека. Количество накопленных баллов можно увидеть суммарно за покупки во всех сетях.

На кассе при этом можно предъявить любую из карт — «Пятерочки», «Перекрестка» или «Х5 Клуба». Осенью ожидается, что программа лояльности будет еще расширена. Планируется ввести персональные предложения, любимые категории, в которых будет повышенный кешбэк и многое другое.

«Мы знаем, как гости ждали восстановления работы нашей программы лояльности, и постарались сделать переход на новый отечественный процессинг максимально быстро, но при этом с соблюдением строжайших требований к качеству и надежности системы. Надеемся, что обновленная программа под названием „Х5 Клуб“ станет еще более выгодным, удобным и надежным решением для всех, так как теперь дает возможности экономить на покупках не только в „Пятерочке“, но и в „Перекрестке“. И это только начало: мы продолжим совершенствовать программу, добавляя в нее дополнительные сервисы и расширяя пул партнеров. Например, скоро планируем подключить также онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекресток, „Много Лосося“, Food.ru, подписку и другие. Ждем всех в наших магазинах за вкусными свежими продуктами по низким ценам с возможностью получить больше преимуществ благодаря „Х5 Клубу“», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Во время обновления системы процессинга, который продолжался с марта по июль 2022 года, все баллы за покупки все равно накапливались и хранились на счетах покупателей. Уже можно списывать эти баллы. Они будут постепенно доначисляться всем покупателям до октября, некоторая часть функционала еще дорабатывается.