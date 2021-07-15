Торги по недвижимости позволят построить в Подмосковье дом мечты

В Московской области проводятся земельно-имущественные торги, благодаря которым в регионе можно построить дом своей мечты. Принять участие в торгах можно в том числе в электронной форме.

Ознакомиться с предложениями по земельным участкам для строительства жилого дома можно на Едином портале торгов Московской области по адресу torgi.mosreg.ru. Уже сейчас более половины всех аукционов проходят в цифровом формате, а к концу года в цифровой формат переведут все торги.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья внедрил уникальные технологии по реализации имущества, которые получили высокую оценку федеральных властей и рекомендованы для внедрения в других регионах.