Подмосковье 17 июля 2023, 18:14 Торги на предоставление земель в аренду предпринимателям пройдут в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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Предприниматели из Подмосковья получили возможность брать землю под размещение автомоек, станций технического обслуживания, магазинов автозапчастей и придорожных гостиниц. Очередные онлайн-аукционы за право заключения договора аренды пройдут в ближайшее время.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, получить землю в аренду предприниматели могут путем торгов. Выставленные на аукцион участки площадью от 10 до 13 соток находятся в Зарайске, Лобне, Ногинске и Талдоме. Еще два — площадью 38 и 58 соток — в Талдоме, Запрудне и Серпухове.

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«Предпринимательская деятельность на землях коммерческого назначения позволяет создавать новые рабочие места в Подмосковье и повышать инвестиционную привлекательность муниципального образования. Востребованность участков растет, а это значит, что увеличивается конкуренция среди участников за право заключить договор», — сказала глава ведомства Елена Волкова.

Ознакомиться со всеми лотами предприниматели могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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