Торфяной пожар в Раменском округе потушили за час в выходные | 360°

24 октября 2022, 16:44
Торфяной пожар в Раменском округе потушили за час в выходные
Один торфяной пожар произошел в Подмосковье в минувшие выходные. Он произошел в Виноградовском лесничестве в Раменском округе на площади 0,01 гектара. Об этом рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Он отметил, что пожарные смогли потушить возгорание за один час. Над этим работали четыре человека и две единицы техники.
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Георгий Филимонов добавил, что несмотря на установившийся первый класс опасности, в области остаются риски возникновения пожаров, поэтому важно оставлять все силы в режиме готовности.
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Ранее Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.
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