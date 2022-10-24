Торфяной пожар в Раменском округе потушили за час в выходные | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 16:44 Торфяной пожар в Раменском округе потушили за час в выходные

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Один торфяной пожар произошел в Подмосковье в минувшие выходные. Он произошел в Виноградовском лесничестве в Раменском округе на площади 0,01 гектара. Об этом рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Он отметил, что пожарные смогли потушить возгорание за один час. Над этим работали четыре человека и две единицы техники.

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Георгий Филимонов добавил, что несмотря на установившийся первый класс опасности, в области остаются риски возникновения пожаров, поэтому важно оставлять все силы в режиме готовности.

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