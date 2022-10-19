Торфяной пожар на территории Виноградовского лесничества оперативно потушили | 360°

19 октября 2022, 22:26
Торфяной пожар на территории Виноградовского лесничества оперативно потушили
Возгорание торфа в Виноградовском лесничестве ликвидировали за 2,5 часа. Торфяной пожар был обнаружен и на минимальной площади — 0,02 гектара.
На месте пожара работали две единицы техники и шесть человек личного состава лесопожарных формирований. В тушении также принимали участие сотрудники ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз».
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Возгорание находилось в лесном массиве и не несло никаких угроз населенным пунктам. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.
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Специалисты отмечают, что пожароопасный сезон в лесах региона еще не завершен. В связи с этим сотрудники и техника постоянно находятся в режиме готовности. Даже в дождливую погоду риски возникновения пожаров сохраняются.
Лесные пожары
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