Торфяной пожар на территории Виноградовского лесничества оперативно потушили | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 22:26 Торфяной пожар на территории Виноградовского лесничества оперативно потушили

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Возгорание торфа в Виноградовском лесничестве ликвидировали за 2,5 часа. Торфяной пожар был обнаружен и на минимальной площади — 0,02 гектара.

На месте пожара работали две единицы техники и шесть человек личного состава лесопожарных формирований. В тушении также принимали участие сотрудники ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз».

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Возгорание находилось в лесном массиве и не несло никаких угроз населенным пунктам. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

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Специалисты отмечают, что пожароопасный сезон в лесах региона еще не завершен. В связи с этим сотрудники и техника постоянно находятся в режиме готовности. Даже в дождливую погоду риски возникновения пожаров сохраняются.