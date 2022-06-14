Торфяники Подмосковья подготовили к пожароопасному сезону

В Московской области проводится комплекс мероприятий для того, чтобы подготовить систему обводнения торфяников во время летнего пожароопасного сезона. Сейчас проводятся работы на 76 комплексах полива. Кроме того, в регионе создали специальный противопожарный отряд, который будет заниматься оперативным реагированием на любые сообщения о возгораниях.

«Для мониторинга текущего состояния на торфяниках заключены контракты с подрядными компаниями по организации дежурства и периодическому облету территорий торфоместорождений с помощью специально оборудованных квадрокоптеров», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Примерно 99% успеха при тушении всех торфяных пожаров зависят от того, насколько быстро удалось обнаружить возгорание. Например, ситуация в Луховицком округе, где оперативно удалось найти тлеющий торф на большом расстоянии от канала обводнения. Таким образом, получилось привлечь сотрудников МЧС и оперативно решить проблему.

Сейчас из природных водоемов перекачивается вода в специальные гидросооружения, которые находятся на территории Егорьевского и Луховицкого округов.

Ранее стало известно, что штрафы за лесные пожары выросли с 8 июня в России. Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов назвал это долгожданной мерой.