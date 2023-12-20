Подмосковье 20 декабря 2023, 12:26 Топ необычных жилищно-коммунальных заявок в ЦУР назвали в Подмосковье Необычные заявки в ЕДС / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья назвала самые редкие категории заявок в Единой диспетчерской службе региона в 2023 году. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина напомнила, что заявки можно оставить более чем в 300 категориях.

В 2023 году чаще всего жители просили провести уборку от мусора и грязи в подъезде, обеспечить нормативную работу системы отопления, а также отремонтировать лифтовое оборудование. Однако есть и необычные просьбы. Жилищные инспекторы получали заявки с просьбой заменить мойку на кронштейнах, сменить умывальник без смесителя, принять меры в связи с невыполнением ремонта подъезда в срок, сменить сифон на чугунных трубопроводах, заменить ванну и другие необычные обращения.

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«Для того, чтобы все пожелания жителей были учтены максимально полно, мы периодически расширяем и детализируем классификатор работ в ЕДС. Стремимся к тому, чтобы сервис стал максимально удобным и надежным», — отметила Федина.

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