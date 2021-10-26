Топ мест для сезонной фотосессии назвали в Реутове

В Реутове составили список лучших мест, где можно сделать сезонные фотографии, сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Оставшееся осеннее и зимнее время до конца 2021 года обещает быть таким же солнечным, ярким и насыщенным красками. Для того, чтобы сохранить приятные и солнечные воспоминания, мы составили список мест в Реутове, где можно сделать красочные фотографии. Формируя список, мы ориентировались на локации, откуда в социальные сети загружается наибольшее количество профессиональных фотографий жителей», — сказала начальник отдела культуры администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Каждый житель округа сможет выбрать локацию исходя из своих предпочтений.

Любителям современной архитектуры парков

Источник фото: Алексей Оводов

Фабричный пруд — одна из самых известных локаций в Реутове. Для жителей наукограда пруд давно стал излюбленным местом для прогулок, фотосессий, отдыха и занятий спортом, а также популярной площадкой для проведения концертов и показа фильмов.

Фабричный пруд ведет свою историю еще с XVIII века. Карты того времени говорят о возникновении системы прудов при князе Маслове. При нем, вероятнее всего, к небольшому природному источнику воды добавились искусственные пруды. С тех пор Фабричный пруд имел различные очертания.

Сегодня Фабричный пруд окружен пышными деревьями разных пород, современными элементами архитектуры, комфортными зонами отдыха и спорта. Сам водоем украшен трехрядным фонтаном с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, причем главная из них достигает 20 метров.

Любителям храмов

Источник фото: Алексей Оводов

Тем, кого завораживает современная архитектура храмов, стоит отправиться в Троицкий храм или Центральный городской парк.

Храм Святой Троицы расположен на улице Победы, его первый камень заложили в 2008 году. При храме действуют воскресная школа, библейско-богословские курсы, группа милосердия, инструментальный и хоровой ансамбли. Еженедельно проводятся собеседования перед крещением и венчанием.

На фоне современных дизайнерских форм многоквартирных домов и зеленого массива Центрального парка расположена церковь Казанской иконы Божией Матери. Ее строительство началось 21 июля 1996 года, такое решение власти города приняли из-за регистрации в 1990 православной общины, которая совершала богослужения в квартире жилого дома.

Для любителей природы и насыщенных цветов

Источник фото: Алексей Оводов

В сентябре 2016 года в Реутове, в парке напротив храма Казанской иконы Божией Матери, высадили яблоневый сад. Сейчас в нем растет порядка сорока деревьев разных сортов: антоновка, Уэлси, коробовка, «Слава победителям» и другие.

В саду можно сделать красочные фотографии на фоне цветущих деревьев весной, а также атмосферные осенние снимки.

Любителям шопинга и минимализма

Источник фото: Алексей Оводов

Для оригинальной фотосессии можно использовать самые различные локации, даже торговые центры. На окраине Реутова по Носовихинскому шоссе расположен ТЦ «Реутов-парк», интерьер которого сделан в стиле минимализма. Молл окрашен в белый цвет, красок добавляют лишь современные деревянные лавочки и живые растения.

Для любителей экстремальных фотосессий

Источник фото: Алексей Оводов

Возможность сделать оригинальную фотографию на фоне взлетающих разноцветных вертолетов появилась в Реутове в 2016 году. Красочные фото можно сделать на парковке у дома № 8 по улице Реутовских Ополченцев.

Любителям дикой природы

Источник фото: Алексей Оводов

На севере Реутова, в микрорайоне 6А, вдоль реки Серебрянки разрослась дикая облепиха. Также территорию захватил сибирский бамбук. А вскоре здесь можно будет сделать фотографии и на фоне ландшафтного парка. Территорию между МКАД и многоквартирными домами на улице Реутовских Ополченцев благоустроят в 2022–2023 годах.