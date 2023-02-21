Подмосковье 21 февраля 2023, 17:16 Топ мест для празднования Дня защитника Отечества назвали в Подмосковье Министерство культуры и туризма Подмосковья назвало топ мест на 23 Февраля

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Жителям Подмосковья предлагают культурно и активно провести досуг в День защитника Отечества. Для этого министерство культуры и туризма региона подготовило топ мест, где можно провести день.

Любителям экстремального отдыха предлагают прыгнуть с парашютом в аэроклубе «Аэроград Коломна». Приобрести сертификат на прыжок можно по нескольким программам: в тандеме с инструктором, тандем-прыжок с воздушной и видеосъемкой, «Знакомство с небом» и «Стань настоящим парашютистом».

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Отличным подарком станет катание на квадроциклах в парке-отеле «Рузский» в Серпухове или день на горнолыжном курорте «Сорочаны» в Дмитровском округе.

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Для любителей спокойного отдыха также подготовили несколько вариантов. Мужчины могут посетить «Бани Алексеева» в Подольске с самой большой парной в России. Интерьеры комплекса выполнены в стиле дворцов XVIII века. Там есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: раздевальные, мыльная с ледяной купелью, хамам, парная, парение и мойка.

Рыболовная усадьба «Остров» в Ленинском округе приятно удивит любителей этого промысла, ведь там точно будет улов. Все снаряжение можно получить на месте. Главное — рыбалка в усадьбе безопасная, сотрудники базы регулярно проверяют толщину льда.

Тем, кто хочет провести 23 Февраля с семьей, можно будет отправиться в конный клуб «Галактика» в Люберцах, на ферму «Северный олень» в Орехово-Зуеве или посетить музей техники Вадима Задорожного в Красногорске. Эти мероприятия понравятся как взрослым, так и детям.

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