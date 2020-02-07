Защитились на «отлично». Топ-менеджеры «Мособлэнерго» получили дипломы о повышении квалификации

Руководители территориальных отделений «Мособлэнерго» стали еще профессиональнее. Топ-менеджеры успешно прошли обучение по программе повышения квалификации. Дипломы выпускникам вручил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Студенты этой программы — люди, в подчинении которых находятся по несколько сотен человек. Работа руководителей территориальных отделений «Мособлэнерго» — сделать так, чтобы в домах жителей региона всегда было светло и тепло.

Источник фото: телеканал «360»

«Управление экономикой, бизнес-процессами, контроль финансовый и стратегический, управление персоналом, выстраивание коммуникаций, психология в коллективе — много тем затрагивали. Самое главное — общение с коллегами здесь было наиболее эффективным», — отметил директор Сергиево-Посадского филиала АО «Мособлэнерго» Александр Тиханов.

Курсы профессиональной подготовки создавали совместно с ведущим техническим вузом страны — МГТУ имени Баумана. Основатель программы — заведующий кафедрой «Экономика и организация производства», профессор Сергей Фалько. Обучение длилось шесть месяцев, и весь первый выпуск защитился на «отлично».

Источник фото: телеканал «360»

«Первая группа, первый выпуск новых специалистов, менеджеров — это важно. Сегодня меняется экономика, подходы, энергетика. Московская область очень стремительно развивается. Губернатор ставит перед нами задачи не отставать от этого развития, а идти впереди», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Источник фото: телеканал «360»

«Энергетический институт повышения квалификации» — единственный в Подмосковье и один из трех в России, где учредителем является конкретная компания. На базе этого вуза «Мособлэнерго» обучает и занимается развитием своих сотрудников.