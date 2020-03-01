Топ-7 блогеров Подмосковья. О чем и почем их контент?

Их читают, смотрят, репостят и лайкают. А еще считают везунчиками и лентяями, которым жизнь сама все преподносит на блюде. Но, давайте разберемся, кто же они? «360» подготовил подборку самых интересных блогеров Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В этой подборке и начинающие авторы с аудиторией до 10 тысяч, и миллионники. Но все они так или иначе связаны с Московской областью. Среди наших героев — харизматичная девушка Верона. Она снимает короткие смешные видео — вайны, которые мгновенно избавят вас от любых комплексов. Землячка Вероны — Даша Чер из Серпухова — «раскрутилась» на масках для Instаgrаm. Есть даже бабушка-блогер — Галина Романовна из Подольска. А еще — незрячий блогер Иван Ерхов, любитель экстрима Вадим Бабешкин, фермер-блогер Валерия Садовская и даже бульдог Капитан Ларсен — питомец известного «Киборга из России» Дмитрия Игнатова.

Подробнее о подмосковных блогерах — в материале «360».