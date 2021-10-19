Топ-6 замков Московской области. Куда поехать на выходные

Похвастаться средневековыми замками могут не только европейские страны. В Московской области есть собственные интересные постройки, которые будут интересны не только туристам, но и жителям региона. Подборку замков представил комитет по туризму Московской области.

Например, усадьба Быково в Раменском округе. Она была основана в XVIII веке. Архитекторы создали проект перестройки главного фасада таким образом, чтобы он напоминал замок. Еще четыре фасада были созданы индивидуально. По легенде в усадьбе когда-то собиралось масонское общество.

Источник фото: РИА «Новости».

В Быково находится храм Владимирской иконы Божией матери. Он является признанным образцом русской архитектуры и садово-паркового искусства конца XVIII века. Церковь сравниваются с парижском собором Нотр-Дам и крымским Ласточкиным гнездом. В регионе нет архитектурных аналогов храма.

Источник фото: РИА «Новости».

В усадьбе Марфино режиссер Юрий Кара снимал сцены бала у Сатаны в фильме «Мастер и Маргарита» (1994). Туристам также может понравиться въездные вороты, террасы и двухарочный мост через пруд. Сейчас в усадьбе находится санаторий «Марфинский» Министерства обороны РФ. Ранее она принадлежала князьям Голицыным, графам Салтыковым, дворянам Паниным и Орловым.

Источник фото: РИА «Новости».

В Одинцовском округе расположена усадьба Васильевское, принадлежавшая князьям Щербатовым. Она была построена в XIX веке в стиле викторианской неогтики. После революции жители ближайших деревень разграбили зверинец, псарню и оранжерею. В 1919 году здесь создали второй в стране дом отдыха, куда приезжал Владимир Ленин. В военное время в Марфино был госпиталь. Сейчас замок восстановили, в нем расположился один из корпусов санатория имени Герцена.

Источник фото: РИА «Новости».

Можайский Ново-Никольский собор был построен в 1814 году в стиле неоготики и русской готики. В 1933 году он был закрыт, во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало. После ее окончания, в 1960-е годы в нем находилась трикотажная фабрика. Однако до сих пор в подкелети видны ранние культурные слои старой постройки. Богослужения в соборе возобновились в 1994 году.

Источник фото: РИА «Новости».

В Одинцовском округе можно также побывать в усадьбе Подушкино (Мейендорф). Они была построена в 1874–1885 годах и стилизована под французское шато начала XVI века. Во времена Советского Союза в усадьбе создали санаторий для деятелей науки и искусства. Сейчас она перешла в распоряжение Управделами президента и в ней проводятся официальные международные мероприятия.