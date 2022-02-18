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    18 февраля 2022, 13:54

    Топ-6 популярных в прошлом году онлайн-услуг назвали в Подмосковье

    Вице-губернатор Каклюгина назвала самые популярные госуслуги в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Онлайн-услуги записи в кружки и к врачу стали одними из популярных в Подмосковье в прошлом году. Кроме того, в топ-6 вошли выдача социальных карт, вызов врача на дом, запись в школу и прикрепление к поликлинике.

    Топ-6 популярных в прошлом году онлайн-услуг назвали в Подмосковье | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что каждый месяц портал госуслуг Подмосковья посещают по четыре миллиона человек.

    Комфортное получение государственных услуг и повышение качества — основные принципы работы портала

    Ирина Каклюгина.

    По ее словам, список онлайн-услуг регулярно пополняется. Например, жители могут онлайн подать заявки на субсидии, компенсации, пособия.

    «Причем воспользоваться порталом можно в любое удобное время, включая выходные и праздники», — отметила Ирина Каклюгина.

    Для регистрации на портале не требуется создавать учетную запись. Достаточно иметь логин и пароль от единого сайта госуслуг и авторизоваться через подтвержденную учетную запись ЕСИА.

    В Мингосуправления Подмосковья подготовили подробную инструкцию о том, как подтвердить учетную запись ЕСИА.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.