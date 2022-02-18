Топ-6 популярных в прошлом году онлайн-услуг назвали в Подмосковье

Онлайн-услуги записи в кружки и к врачу стали одними из популярных в Подмосковье в прошлом году. Кроме того, в топ-6 вошли выдача социальных карт, вызов врача на дом, запись в школу и прикрепление к поликлинике.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что каждый месяц портал госуслуг Подмосковья посещают по четыре миллиона человек.

Комфортное получение государственных услуг и повышение качества — основные принципы работы портала Ирина Каклюгина.

По ее словам, список онлайн-услуг регулярно пополняется. Например, жители могут онлайн подать заявки на субсидии, компенсации, пособия.

«Причем воспользоваться порталом можно в любое удобное время, включая выходные и праздники», — отметила Ирина Каклюгина.

Для регистрации на портале не требуется создавать учетную запись. Достаточно иметь логин и пароль от единого сайта госуслуг и авторизоваться через подтвержденную учетную запись ЕСИА.

В Мингосуправления Подмосковья подготовили подробную инструкцию о том, как подтвердить учетную запись ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.