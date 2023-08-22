Подмосковье 22 августа 2023, 19:44 Топ-5 школ Подмосковья назвали на форуме педагогов Пресс-служба министерства образования Московской области, Дмитрий Белицкий

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В Московской области состоялся форум педагогов. Во время мероприятия назвали три лучшие школы региона, сообщили в министерстве образования Подмосковья.

В топ-5 попали лицей № 5 в Долгопрудном, Дмитровская гимназия «Логос» и Балашихинский лицей, Физтех-лицей имени Капицы и гимназия имени Примакова. При составлении рейтинга учитываются результаты экзаменов, олимпиад и других достижений.

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На форуме присутствовали губернатор Андрей Воробьев, помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-губернатор региона Ирина Каклюгина и министр образования Илья Бронштейн. В

«Мы ежегодно встречаемся с педагогами на нашей „августовке“, чтобы подвести итоги и обозначить вектор развития на следующий учебный год. На форуме мы объявляем рейтинг школ и награждаем лучшие из них», — сообщила Каклюгина.

По ее словам, из желтой в зеленую зону перешли 140 школ за год. В таких учебных заведениях должен быть призер или победитель регионального этапа олимпиады, выпускник с 150 баллами ЕГЭ по трем предметам.

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