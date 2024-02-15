Подмосковье 15 февраля 2024, 13:33 Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки в крупных городах Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона гостей. В городах с населением более 200 тысяч человек самым популярным стал «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 37 тысяч гостей.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, парки стали одной из главных точек притяжения жителей на минувшей неделе.

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«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», — сказал он.

В топ самых популярных также вошли парк имени Толстого в Химках. Там отдохнула 31 тысяча посетителей. Еще 24 тысяч человек побывали в парке Мира в Мытищах, 21 тысяча — в парке имени Лазутиной в Одинцове и 11 тысяч — в «Космосе» в Сергиевом Посаде.

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