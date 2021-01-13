Управляющие компании Подмосковья назвали топ-5 решенных за год вопросов

Подмосковные управляющие компании решили в 2020 году больше всего вопросов, которые коснулись уборки мусора в подъездах. По этому направлению отработали свыше 34 тысяч заявок. Второе место в рейтинге заняло освещение в многоквартирных домах.

Госжилинспекция региона составила топ-5 проблем, решенных управляющими компаниями за год. На лидирующих позициях оказались уборка, освещение и покраска подъездов.

Следом идут ремонт дверей и лифтов в многоквартирных домах. Это отметила главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.

Чаще всего жители обращались с вопросами о ненадлежащей уборке подъездов, нарушении ее периодичности, наличии мусора и грязи Ольга Федина.

По ее словам, Госжилинспекция проследила за исполнением 261 тысячи заявок от жителей. И больше всего жалоб управляющие организации отработали в Химках, Жуковском, Лобне, а также в других городских округах.

Федина подчеркнула, что сервис Единой диспетчерской службы доказал свою актуальность в решении проблем ЖКХ. Количество выполненных заявок на 41% превысило предыдущие показатели.

«Единая диспетчерская служба позволяет жителям оперативно решать возникающие жилищно-коммунальные проблемы. Этот сервис дает органам местного самоуправления, государственной власти актуальную и полную информацию о ситуации по ЖКХ», — отметила она.

Исполнение заявок отслеживают в Центре управления регионом. Управляющие компании должны принять обращения жителей в течение 24 часов с момента поступления на сайте eds.mosreg.ru.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о темпах цифровизации сферы ЖКХ.