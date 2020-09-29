Топ-5 популярных мест у иностранных туристов назвали в Подмосковье

В Подмосковье до пандемии приезжало много иностранных туристов. Пресс-служба комитета по туризму Московской области рассказала о пятерке самых популярных мест у иностранцев.

Список самых популярных мест Подмосковья у иностранных туристов представил директор по развитию туристической фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин.

Самым популярным местом стала Троице-Сергиева лавра. Там туристы могут осмотреть золотошвейную мастерскую, дом ремесел и посетить обзорную экскурсию.

На второй строчке рейтинга — Коломенский кремль. Он популярен, потому что с давних времен сохранились не только стены крепости, но и действующий монастырь, церкви, даже школа и жилые дома.

Рядом с достопримечательностями в Коломне организовали парковку, работают кафе и сувенирные лавки. Также гости могут покататься на повозке с лошадьми и услышать от кучера легенды о городе.

Музей «Новый Иерусалим» и Новоиерусалимский монастырь стали третьим по популярности местом у иностранных туристов. В музейном комплексе гости смогут увидеть шедевры русского зодчества, узнать много нового о русской культуре, истории, вере, о реформах патриарха Никона.

Иностранные туристы часто выбирают для посещения Звездный Городок. Там в 1960 году создали первый центр подготовки космонавтов. Вокруг него потом построили целый поселок.

Замыкает пятерку популярных мест Центральный музей Военно-воздушных сил РФ в поселке Монино Щелковского городского округа. В музее находится свыше 180 единиц летательной техники. В экспозиции есть личные вещи знаменитых летчиков и более 2,5 тысячи образцов вооружения.