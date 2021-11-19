Аресты НКВД, сборы грибов и чеховская «Чайка». Топ-5 писательских дач в Подмосковье

Подмосковье долгие годы было одним из самых излюбленных мест для отдыха прославленных российских литераторов. В уединении с природой они черпали вдохновение для творчества. Сейчас многие из таких мест, куда любили приезжать поэты и писатели, стали музеями. Каждый может ознакомиться с дачами и имениями, где творили Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Михаил Пришвин, Антон Чехов и многие другие.

Музей-заповедник А. Чехова «Мелихово»

В небольшом имении в Мелихове Антон Чехов прожил семь лет — с 1892 по 1899 год. Он нашел дачу по объявлению и сразу же понял, что это место очень ему по душе. В Мелихове родилась знаменитая «Чайка», «Палата № 6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Мужики» и другие рассказы писателя.

Дом-музей М. Пришвина в Дунине

Этот дом Михаил Пришвин приобрел в 1946 году. В начале Великой Отечественной войны там размещался военный госпиталь, а потом дом никак не использовался. Когда писатель впервые увидел здание, выглядело оно удручающе. Но вокруг была настолько красивая природа, что Пришвин решился на приобретение. Ежегодно весной литератор приезжал туда на своем «Москвиче» и оставался до поздней осени.

Пришвин был заядлым грибником и точно знал, где урожай для тихой охоты самый большой. Ходил писатель и по ягоды, при этом никогда не забывал взять с собой маленькую записную книжку. На природе рождались его произведения.

Когда Пришвина не стало, поклонники творчества писателя стали часто приезжать в Подмосковье, их радушно принимала супруга литератора. После ее смерти дом передали Литературному музею.

Дом Андрея Белого в Кучине

Андрей Белый — один из ключевых представителей Серебряного века. В Кучино он прожил шесть лет, с 1925 по 1931 годы. Именно там родились знаковые произведения: роман «Москва», «История становления самосознающей души», «Воспоминания о Рудольфе Штейнере», книга путевых очерков «Ветер с Кавказа» и другие. Музей в этом доме заработал только с 2005 года.

Музей-дача В. Маяковского на Акуловой Горе

Владимир Маяковский очень любил отдыхать и работать на даче. Для этого он на несколько лет снимал небольшие домики на Акуловой горе. Там он писал свои стихотворные произведения и рисовал плакаты РОСТА.

В одном из этих дачных домиков еще в 1969 году открылся музей поэта. В конце прошлого века в здании дважды возникали пожары, но к счастью, уникальные экспонаты в них почти не пострадали.

Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве

Известная поэтесса (которая сама называла себя не иначе, как поэт) Марина Цветаева провела в доме в Болшеве всего несколько месяцев, однако они были знаковыми и очень сложными в ее судьбе.

В 1938 году это здание принадлежало НКВД. Туда приехали Сергей и Ариадна Эфроны — муж и дочь литератора. В 1939 году, после 17 лет эмиграции, туда же приехала и сама поэтесса с сыном Георгием. Там семья провела последнее лето вместе. Потом арестовали сначала Арианду, а после и Сергея Эфрона. В 1939 году Цветаева покинула здание, чтобы больше никогда туда не вернуться.