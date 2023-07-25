25 июля 2023, 15:30
Топ-5 парков среди округов с населением 100-200 тысяч человек назвали в Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области назвало пять самых популярных парков среди городских округов с населением от 100 до 200 человек. На прошлой неделе рейтинг возглавил «Сестрорецкий» парк в Клину. В муниципалитете живут почти 39,8 тысячи человек.
«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для того, чтобы отдыхать там было комфортно и интересно. В каждом парке есть игровые площадки для детей, спортивные зоны, велодорожки, аттракционы, павильоны, где проводят мастер-классы и лекции, — заявил министр Михаил Хайкин.
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На втором месте оказался Центральный парк в Реутове — в округе живут 30,5 тысячи человек, далее следуют парк Кривякино в Воскресенске — 26 тысяч, «Фабричный» в Истре — 23,3 тысячи и ПКиО в Щелкове — 15,3 тысячи человек.
На прошлой неделе парки Московской области посетили 1,6 миллиона жителей и гостей региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность парков. По его мнению, такие места для отдыха прогулок и занятий спортом очень востребованы у жителей.
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Благоустройство
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