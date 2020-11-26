Топ-5 драматургов определил проект музея-заповедника Чехова в Подмосковье
В шорт-листе пять пьес. Произведения создали молодые драматурги после семинара «От документа к пьесе». Он прошел очно в Мелихове.
Среди участников семинара были драматурги из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Омска, Новосибирска, Барнаула, Саранска, Уфы, Ачинска и других городов.
20 пьес вошли в лонг-лист, а сейчас назвали и шорт-лист лаборатории. В него вошло пять пьес: «Собаки Чехова» Артема Казюханова из Санкт-Петербурга, «О чем пищат устрицы» Елены Щетининой из Омска, «Великолепный дождь» Валерия Темкина из Санкт-Петербурга, «Чайная птица» Евгения Ионова из Санкт-Петурбурга, «Мой Чехов» Ксении Датновой из Москвы.
Во время семинара авторы знакомились с пространством Чехова, изучили документы и другие музейные экспонаты. После этого они написали пьесы на темы, которые они написали в заявках на участие в лаборатории.
На следующем этапе пьесы из шорт-листа зачитают в онлайн-формате. После ознакомления произведения обсудят с драматургами, преподавателями и членами экспертного совета.
Проект «Чехов: Non-Fiction» создали для того, чтобы объединить ресурсы и усилия молодых драматургов, музея и театра в создании пьес, в том числе и для музейного пространства.
Одну из лучших пьес поставят в театре «Чеховская студия» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Ее покажут весной следующего года во время ежегодного международного театрального фестиваля «Мелиховская весна».
Всю информацию о лаборатории можно найти на сайте проекта.