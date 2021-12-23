Подмосковье вошло в топ-3 России по количеству финалистов олимпиады о космосе, роботах и VR

Подмосковье вошло в тройку лидеров России по количеству финалистов олимпиады, посвященной пяти направлениям. Это технологии для виртуального мира, космоса, роботов, среды обитания и человека.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал, что речь идет об олимпиаде кружкового движения национальной технологической инициативы НТИ.Junior.

В нашем регионе большое внимание уделяют дополнительному образованию, у ребят есть возможность обучаться в кружках на любой вкус Илья Бронштейн.

Он рассказал, что во многом высокий результат на олимпиаде связан в том числе с успешной реализацией программы «Наука в Подмосковье». От региона призерами стали 35 участников.

«Площадки для подготовки к олимпиаде есть в каждом округе — всего их более 200», — отметил Бронштейн.

Всего участие приняли дети из 50 регионов России. Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior — первая в России командная инженерная олимпиада, в которой участвуют ученики с пятого по седьмой класс.