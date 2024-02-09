Подмосковье 09 февраля 2024, 15:47 Топ-3 предметов для сдачи ЕГЭ назвали в Химках Unsplash

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Профильная математика, обществознание и информатика станут самыми популярными предметами для сдачи единых госэкзаменов в Химках в 2024 году. Всего экзамены напишут почти 1,4 тысячи выпускников.

Завершился прием заявлений на участие в едином государственном экзамене в 2024 году.

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«В этом году помимо профильной математики, которую достаточно часто выбирают одиннадцатиклассники, наиболее популярным предметом стало обществознание — его планируют сдавать более 16 тысяч выпускников. Это почти половина от общего числа сдающих. Также в топ вошли информатика и иностранные языки», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Среди химчан сдавать профильную математику предпочли 703 выпускника, обществознание — 695, а информатику — 346. Еще 300 ребят будут сдавать английский язык, 203 — физику, 182 — биологию, 167 — историю, 118 — химию, 115 — литературу и 41 — географию.

Отметим, что по сравнению с 2023 годом число сдающих информатику увеличилось на 2%. Также вырос интерес ребят к биологии и химии. Обществознание и английский язык сохранили свои лидирующие позиции.

Досрочный период сдачи единых госэкзаменов стартует 22 марта, а основной — 23 мая. Первыми школьники напишут географию, литературу и химию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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