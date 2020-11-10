Подмосковье вошло в топ-3 по количеству участников конкурса «Вкусы России»

Для этого откроют народное онлайн-голосование. Оно продлится с 19 ноября по 2 декабря, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Подать заявки планировали 17 компаний, но в итоге количество участников увеличилось — в различных номинациях конкурса представят продукцию и будут отстаивать звание лучшего 25 предприятий региона Андрей Разин.

Среди них, например, фирмы «Луховицкий огурец», «Егорьевский мед», «Коломенская пастила», «Коврижка Посадская», «Зарайские мясные деликатесы», «Дмитровский картофель» и многие другие.

На сегодняшний день по количеству набранных баллов лидирует «Луховицкий огурец» — 37. Оценивали историю бренда, качество продукции и поддержку жителей.

«За ним идут уже „Сыры Подмосковья“ — 32 балла, „Коломенская клубника“ — 30 баллов и „Коломенская улитка“ — 28 баллов», — отметил Разин.

Экспертная комиссия определит победителей в декабре. В России создадут масштабную гастрономическую карту. А в Минсельхозе запустят программу комплексной поддержки.

Она поможет отечественным производителям питания выйти на новый уровень. Народное голосование запустят на официальном сайте вкусыроссии.рф 19 ноября.