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    10 ноября 2020, 15:44

    Подмосковье вошло в топ-3 по количеству участников конкурса «Вкусы России»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье поднялось на второе место по количеству участников национального конкурса «Вкусы России». На нем область представят 25 предприятий. Жители страны смогут поддержать любимые продукты или свой регион.
    Подмосковье вошло в топ-3 по количеству участников конкурса «Вкусы России» | Изображение 1

    Для этого откроют народное онлайн-голосование. Оно продлится с 19 ноября по 2 декабря, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

    Подать заявки планировали 17 компаний, но в итоге количество участников увеличилось — в различных номинациях конкурса представят продукцию и будут отстаивать звание лучшего 25 предприятий региона

    Андрей Разин.

    Среди них, например, фирмы «Луховицкий огурец», «Егорьевский мед», «Коломенская пастила», «Коврижка Посадская», «Зарайские мясные деликатесы», «Дмитровский картофель» и многие другие.

    Подмосковье вошло в топ-3 по количеству участников конкурса «Вкусы России» | Изображение 2

    На сегодняшний день по количеству набранных баллов лидирует «Луховицкий огурец» — 37. Оценивали историю бренда, качество продукции и поддержку жителей.

    «За ним идут уже „Сыры Подмосковья“ — 32 балла, „Коломенская клубника“ — 30 баллов и „Коломенская улитка“ — 28 баллов», — отметил Разин.

    Подмосковье вошло в топ-3 по количеству участников конкурса «Вкусы России» | Изображение 3

    Экспертная комиссия определит победителей в декабре. В России создадут масштабную гастрономическую карту. А в Минсельхозе запустят программу комплексной поддержки.

    Она поможет отечественным производителям питания выйти на новый уровень. Народное голосование запустят на официальном сайте вкусыроссии.рф 19 ноября.