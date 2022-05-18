facebook_pixel
    18 мая 2022, 17:00

    Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу пользователей сервиса «Готов к цифре»

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье — один из самых «цифровых» регионов России. Это отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

    Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу пользователей сервиса «Готов к цифре» | Изображение 1

    Улучшать цифровые навыки жителям помогает онлайн-сервис «Готов к цифре». Им воспользовались уже 227 тысяч человек из Подмосковья.

    Портал готовкцифре.рф начал работать в июле прошлого года. Каждый пользователь сможет онлайн пройти тест на уровень цифровой грамотности и выбрать обучение.

    Московская область входит в топ „цифровых“ регионов России

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что специалисты в отрасли IT сейчас особенно востребованы на рынке труда Подмосковья.

    «Это неслучайно, ведь в области работают уже около 12,7 тысячи компаний этой сферы», — объяснила Каклюгина.

    Занятия проводят в формате видеоуроков. Присоединиться к ним можно в любое время.