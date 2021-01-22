Топ-10 самых популярных библиотечных книг назвали в Подмосковье
В прошлом году жители Подмосковья читали новинки и перечитывали любимые произведения. Самым популярным среди посетителей библиотек и первым для его автора стал роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.
Не утихла любовь к жизни юного волшебника — серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг осталась в топе. Часто читатели брали трилогию Дины Рубиной «Наполеонов обоз».
Пользовались спросом романы «Лавр» и «Авиатор» писателя и филолога Евгения Водолазкина. Любители исторического романа обращались к творчеству Алексея Иванова и его диптиху «Тобол».
Юные читатели брали классику детской литературы — сказки Александра Пушкина, всеми любимые книги Холли Вебб и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.
Поклонники романов о любви и книг для легкого вечернего чтения предпочитали произведения Марии Метлицкой и Олега Роя.
В Подмосковье работает одна из самых разветвленных библиотечных сетей страны. В ней насчитывается 951 учреждение.
За прошлый год более одного миллиона посетителей получили электронные читательские билеты, а книжный фонд библиотек обновился на 25%.