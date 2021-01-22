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    22 января 2021, 16:50

    Топ-10 самых популярных библиотечных книг назвали в Подмосковье

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    За прошлый год жители Подмосковья взяли в библиотеках более 32 миллионов книг. Сотрудники назвали 10 самых популярных произведений и любимых авторов среди читателей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.
    Топ-10 самых популярных библиотечных книг назвали в Подмосковье

    В прошлом году жители Подмосковья читали новинки и перечитывали любимые произведения. Самым популярным среди посетителей библиотек и первым для его автора стал роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.

    Не утихла любовь к жизни юного волшебника — серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг осталась в топе. Часто читатели брали трилогию Дины Рубиной «Наполеонов обоз».

    Пользовались спросом романы «Лавр» и «Авиатор» писателя и филолога Евгения Водолазкина. Любители исторического романа обращались к творчеству Алексея Иванова и его диптиху «Тобол».

    Юные читатели брали классику детской литературы — сказки Александра Пушкина, всеми любимые книги Холли Вебб и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.

    Поклонники романов о любви и книг для легкого вечернего чтения предпочитали произведения Марии Метлицкой и Олега Роя.

    В Подмосковье работает одна из самых разветвленных библиотечных сетей страны. В ней насчитывается 951 учреждение.

    За прошлый год более одного миллиона посетителей получили электронные читательские билеты, а книжный фонд библиотек обновился на 25%.