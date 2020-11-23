Топ-10 лыжных трасс назвали в Подмосковье

В пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья рассказали о подготовке к зиме и Новому году. К празднованию в парках и на общественных пространствах установят елки и малые архитектурные формы, повесят новогоднюю иллюминацию.

Для любителей активного отдыха организуют катки, лыжные трассы и горки для тюбинга.

«В Подмосковье зимние развлечения будут организованы и на природных зонах — это городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные природные объекты», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Лучшими лыжными трассами назвали десять маршрутов в следующих парках: парк культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, лыжный клуб «Волкуша» в Лыткарине, спорткомплекс «Пересвет» в Сергиевом Посаде, школа олимпийского резерва «Истина» в Истре, тюбинг-парк Елагино в Наро-Фоминске, лыжный стадион имени Резцовой в Химках, Томилинский лесопарк в Котельниках, Центр зимних видов спорта в Дмитрове, СК «Красные крылья» в Серпухове, городская лыжная база МУ ДС «Восток» в Орехово-Зуеве.