Подмосковье 19 июля 2023, 13:06 Топ-10 летних музейных выставок представили в Подмосковье

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Министерство культуры и туризма Московской области представило список 10 лучших выставок подмосковных музеев, которые проходят в летний сезон 2023 года. Экспозиции расположены в Истре, Чехове, Сергиевом Посаде, Рузе, Одинцове, Солнечногорске, Серпухове и Мытищах.

До 30 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре проходит выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». На экспозиции представили 67 произведений именитых авторов эпохи расцвета искусства, но особое внимание организаторы уделили работе Питера Пауля Рубенса «Коронование Роксаны Александром Македонским», которую впервые выставили в России.

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Посетители Серпуховского историко-художественного музея могут познакомиться с коллекцией книг и предметов князей Юсуповых из собрания Государственного музея-заповедника «Архангельское». Выставка продлится до 6 ноября, организаторы подготовили программы для взрослых и детей.

На территории музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ им. Ф. И. Тютчева» в Пушкино проходит проект «Тютчев и Аксаков: в чем сила России?». Выставка посвящена жизни и юбилейным датам известных писателей. Мероприятие продлится до 3 сентября.

Сотрудники музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» подготовили для гостей иллюстрированную выставку «Брачная лихорадка». Посетителям расскажут о семейных ценностях и трудностях в отношениях между влюбленными во времена именитого автора. Экспозицию можно посетить до 30 августа.

Впервые после 50-летнего перерыва в Звенигородском музее-заповеднике представили коллекцию музыкальных щипковых инструментов в рамках выставки «Ремесло, пережившее эпохи. Звенигородские музыкальные мастера». Проект продлится до 15 августа.

В филиале «Ризница» Сергиево-Посадского музея-заповедника проходит выставка «Бусинка к бусинке», которая посвящена редкой коллекции изделий из бисера. Всего в собрании культурного учреждения находится порядка 200 тысяч предметов русского искусства различных эпох.

Выставочный проект «Дачный досуг. Демьяново» продлится в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину до 1 ноября. Посетителям предлагают ощутить атмосферу дачной жизни конца XIX — начала ХХ века — развлечения и бытовые особенности того времени.

В залах Восточного флигеля усадьбы «Вяземы» музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе до 7 августа проходит выставка «Как царь Петр море полюбил». Гостям расскажут о временах, когда Петр I начинал осваивать морское дело, создавал потешную флотилию на Плещеевом озере и закладывал верфи в Архангельске и Воронеже. Также на мероприятии представили уникальные книги по морскому делу и кораблестроению, портреты царя в ходе его пребывания в Европе, заметки Петра I о строительстве кораблей, чертежи и инструменты.

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске до конца августа проводит выставку «Свадьбы Серебряного века», которая посвящена 120-летию венчания Александра Блока с Любовью Менделеевой. Посетителям выставки представляют редко экспонируемые музейные предметы, которые рассказывают о свадебном обряде конца XIX — начала XX века.

Сотрудники музейного комплекса «Зоя» памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, который расположен в деревне Петрищево городского округа Руза, приглашают гостей с 10 августа на выставку «Украденное солнце Сталинграда» к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Экспозиция рассказывает об истории женщин и детей, принесших свой вклад в победу одного из самых важных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, и раскрывает тему самоотверженности, заботы и созидания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

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