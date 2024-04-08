Подмосковье 08 апреля 2024, 16:35 Тонну гуманитарной помощи отправили из Балашихи бойцам СВО Телеканал «360»

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Очередную партию полезного груза отправили в зону специальной военной операции. Около тонны гуманитарной помощи собрали в Общественной палате Балашихи.

Для бойцов загрузили маскировочные сети, медицинские препараты, продукты, окопные свечи, средства личной гигиены. Антидроновый рюкзак для военнослужащих закупили депутаты округа Андрей Холод, Николай Говричев и Алексей Грязев.

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«В рамках акции губернатора „Доброе дело“ при поддержке партии „Единая Россия“, а также предпринимателей, депутатов и активных жителей Балашихи мы можем каждую неделю отправлять гумпомощь на передовую. Недавно в школах прошла акция „Неделя добрых дел“, где дети писали письма. Сегодня мы их тоже отправим. Бойцы всегда с трепетом читают письма. Это частичка тепла и доброты, которую они получают из тыла», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Всего с начала специальной военной операции из Общественной палаты Балашихи бойцам отвезли свыше 350 тонн полезного груза.

Напомним, что в округе открыты два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи на улице Парковая, № 7 и проспекте Ленина, № 7/1.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки участников специальной военной операции.

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