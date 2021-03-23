Более 100 тысяч тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья за год

Прошлогодний урожай овощей в теплицах Подмосковья оказался на 11% больше, чем в 2019-м. В регионе собрали свыше 100 тысяч тонн.

А площадь зимних теплиц в Подмосковье по итогам прошлого года превысила 166 гектаров. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Самообеспеченность Московской области овощами закрытого грунта составляет 100% Сергей Воскресенский.

А больше всего овощей собрали на предприятиях в Луховицах, Кашире, Электростали, Одинцове и Орехово-Зуеве.

«В прошлом году мы построили еще современный „Туровский тепличный комплекс“. Там планируемый объем производства томатов составит 4,4 тысячи тонн», — добавил Воскресенский.

По итогам прошлого года Подмосковье заняло третье место по валовому сбору овощей в закрытом грунте по России. Регион — лидер в ЦФО по этому направлению за 2020-й.