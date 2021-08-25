25 августа 2021, 11:46
Около 77 тысяч тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с начала года
Подмосковные аграрии собрали 77 тысяч тонн овощей в теплицах с начала года. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
По его словам, в Московской области собрали уже первые 77,6 тысячи тонн овощей.
Это уже на пять тысяч тонн овощей больше, чем в аналогичную дату прошлого года
Сергей Воскресенский.
Огурцов произвели более 46,6 тысячи тонн, а помидоров — 30 тысяч тонн.
Лидеры по тепличным овощам — предприятия «Луховицкие овощи» и «Иванисово» из Электростали, «Агрокультура Групп» из Каширы.