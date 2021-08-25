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    25 августа 2021, 11:46

    Около 77 тысяч тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные аграрии собрали 77 тысяч тонн овощей в теплицах с начала года. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Около 77 тысяч тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с начала года | Изображение 1

    По его словам, в Московской области собрали уже первые 77,6 тысячи тонн овощей.

    Это уже на пять тысяч тонн овощей больше, чем в аналогичную дату прошлого года

    Сергей Воскресенский.

    Огурцов произвели более 46,6 тысячи тонн, а помидоров — 30 тысяч тонн.

    Лидеры по тепличным овощам — предприятия «Луховицкие овощи» и «Иванисово» из Электростали, «Агрокультура Групп» из Каширы.