Около 77 тысяч тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья с начала года

Подмосковные аграрии собрали 77 тысяч тонн овощей в теплицах с начала года. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в Московской области собрали уже первые 77,6 тысячи тонн овощей. Это уже на пять тысяч тонн овощей больше, чем в аналогичную дату прошлого года Сергей Воскресенский. Огурцов произвели более 46,6 тысячи тонн, а помидоров — 30 тысяч тонн. Лидеры по тепличным овощам — предприятия «Луховицкие овощи» и «Иванисово» из Электростали, «Агрокультура Групп» из Каширы.