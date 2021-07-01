Около 500 тонн электроники сдали на переработку в Подмосковье за полгода

Экологическая акция помогла Подмосковью собрать 550 тонн старой электроники на переработку за полгода. Ее поддержали уже 38 городских округов.

По словам заместителя председателя правительства области Андрея Разина, сбор электроники организуют уже пятый год. Это делают по программе «Школа утилизации: электроника».

В Московской области действует система раздельного сбора электронных отходов Андрей Разин.

За пять лет, на протяжении которых действует эта программа, утилизировали 4250 тонн электроники. На вторичное сырье отправили 95%.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, всю собранную технику перерабатывают в экотехнопарке Фонда рационального природопользования в Люберцах.

К концу года участие в программе примут все округа. График вывоза разместили на сайте.

«Мы призываем все городские округа организовывать для жителей региона пункты приема отслужившей электроники. Постоянные или в дни проведения акций в вашем городе», — попросила исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

Лидерами по сбору старой техники стали Щелково, Коломна, Одинцово, Люберцы и Орехово-Зуево.