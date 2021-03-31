Тоннель под шлюзом канала имени Москвы отремонтируют в Дубне к весне 2022 года

В Дубне полностью отремонтируют тоннель под шлюзом канала имени Москвы. Его построили еще в 1937 году как транспортную артерию между берегами. Со временем с потолка начали свисать плиты, а состояние конструкций стало вызывать опасения.

Источник фото: телеканал «360»

В результате два года назад тоннель, проходящий под шлюзом Иваньковского гидроузла, закрыли, а сейчас здесь развернули масштабный ремонт. Его завершат к февралю 2022-го.

«Нарушений сроков со стороны подрядчиков нет. Они работают в тоннеле строго с учетом графика», — сообщил исполняющий обязанности начальника Волжского района гидротехнических сооружений Дмитрий Баранов.

А экспертиза несущих железобетонных конструкций показала, что их состояние удовлетворительное. Они останутся, но здесь проведут работы по их укреплению и усилению.

По словам подрядчиков, основная задача — ликвидировать протечки в той части тоннеля, где проходит дно шлюза. Все точки уже зафиксировали.

«Мы провели работы по демонтажу бетонных сводов. Выходим на работы по „лечению“ бетона, устранению протечек. Ведем и перекладку коммуникаций — это электрика и кабели связи», — объяснил руководитель проекта Дмитрий Цыповязов.

Чтобы не допустить здесь протечек, на свод и потолок тоннеля нанесут бетонное покрытие. А на финишном этапе строители вернут исторический облик тоннеля. Как отмечают старожилы, по богатству отделки он напоминал Московский метрополитен.

Было принято решение оставить облик именно исторический — 1937 года. Вновь построенное здесь будет приводить к виду 37 года именно в контексте оформления Дмитрий Цыповязов.

За ходом работ следят глава городского округа Сергей Куликов и представители Общественной палаты Дубны. Долгое время тоннель был единственной артерией, связывающей два берега города. Теперь есть и мост через Волгу, но жители ждут, когда вновь откроют тоннель.

«Мы видим, что наши автобусы, даже если ходят по маршрутам, много петляют по городу. Здесь, если вовремя откроют тоннель, пустим маршруты автобусов. Части левого берега будет удобно в Москву передвигаться, больше не будет пробок на проспекте Боголюбова», — подчеркнул глава округа Сергей Куликов.

А внутри тоннеля обустроят дорожки для пешеходов. В декабре этого года работы должны быть завершены, при том что срок по сдаче объекта — февраль 2022-го.