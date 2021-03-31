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    31 марта 2021, 17:17

    Тоннель под шлюзом канала имени Москвы отремонтируют в Дубне к весне 2022 года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    В Дубне полностью отремонтируют тоннель под шлюзом канала имени Москвы. Его построили еще в 1937 году как транспортную артерию между берегами. Со временем с потолка начали свисать плиты, а состояние конструкций стало вызывать опасения.

    Тоннель под шлюзом канала имени Москвы отремонтируют в Дубне к весне 2022 года | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В результате два года назад тоннель, проходящий под шлюзом Иваньковского гидроузла, закрыли, а сейчас здесь развернули масштабный ремонт. Его завершат к февралю 2022-го.

    «Нарушений сроков со стороны подрядчиков нет. Они работают в тоннеле строго с учетом графика», — сообщил исполняющий обязанности начальника Волжского района гидротехнических сооружений Дмитрий Баранов.

    А экспертиза несущих железобетонных конструкций показала, что их состояние удовлетворительное. Они останутся, но здесь проведут работы по их укреплению и усилению.

    По словам подрядчиков, основная задача — ликвидировать протечки в той части тоннеля, где проходит дно шлюза. Все точки уже зафиксировали.

    «Мы провели работы по демонтажу бетонных сводов. Выходим на работы по „лечению“ бетона, устранению протечек. Ведем и перекладку коммуникаций — это электрика и кабели связи», — объяснил руководитель проекта Дмитрий Цыповязов.

    Чтобы не допустить здесь протечек, на свод и потолок тоннеля нанесут бетонное покрытие. А на финишном этапе строители вернут исторический облик тоннеля. Как отмечают старожилы, по богатству отделки он напоминал Московский метрополитен.

    Было принято решение оставить облик именно исторический — 1937 года. Вновь построенное здесь будет приводить к виду 37 года именно в контексте оформления

    Дмитрий Цыповязов.

    За ходом работ следят глава городского округа Сергей Куликов и представители Общественной палаты Дубны. Долгое время тоннель был единственной артерией, связывающей два берега города. Теперь есть и мост через Волгу, но жители ждут, когда вновь откроют тоннель.

    Тоннель под шлюзом канала имени Москвы отремонтируют в Дубне к весне 2022 года | Изображение 2

    «Мы видим, что наши автобусы, даже если ходят по маршрутам, много петляют по городу. Здесь, если вовремя откроют тоннель, пустим маршруты автобусов. Части левого берега будет удобно в Москву передвигаться, больше не будет пробок на проспекте Боголюбова», — подчеркнул глава округа Сергей Куликов.

    А внутри тоннеля обустроят дорожки для пешеходов. В декабре этого года работы должны быть завершены, при том что срок по сдаче объекта — февраль 2022-го.