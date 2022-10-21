Тоннель под площадью Громова в Жуковском откроют к концу года | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 15:35 Тоннель под площадью Громова в Жуковском откроют к концу года

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В подмосковном Жуковском сейчас в самом разгаре реконструкция улицы Туполева. На данный момент проходит облицовка и внутренняя отделка тоннеля, который расположен под площадью Громова. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сам тоннель в будущем должен стать важной частью развязки, поэтому транспорт без препятствий сможет ходить в сторону Раменского и обратно.

К этому времени в тоннеле все работы удалось выполнить уже примерно на 70%. Строители пользуются исключительно теми материалами, которые были произведены в России. Например, гранитными плитами или металлическими панелями.

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«Параллельно продолжаются работы по монтажу инженерных систем тоннеля, приступили к установке освещения. В целом работы по реконструкции на улице Туполева идут по графику, а общая строительная готовность объекта составляет 85%», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Сейчас ведутся и другие работы. Например, расширяется проезжая часть, строят новые надземные переходы. На объектах трудятся больше 150 сотрудников, там же работают 25 единиц техники.

Участок, который располагается между Туполева и Туполевским шоссе до моста через Хрипань, по своей протяженности составляет 2,7 километра. Ожидается, что движение по обновленному участку откроется уже в конце этого года.